شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجمل يوافق على مشاركة ثلاثى الإسماعيلى فى دورى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة أيمن الجمل، على السماح لفريق الشباب بالنادى مواليد 2003 لضم الثلاثي الصاعد خلال مباراته ضد البنك الأهلي ضمن منافسات دوري الجمهورية.

ويستضيف الدراويش البنك الأهلى فى الثانية والنصف عصر اليوم على ملعب الإسماعيلية فى إطار جولات المسابقة المحلية.

وكان الجمل قد وافق على مشاركة كل من الصاعدين عبد الله جمال وإياد العسقلاني وعمر الساعي فى ظل سعي فريقهم المستمر للحفاظ على صدارة الدوري الذى يحتلها حاليا برصيد 24 نقطة.

وضمت القائمة 20 لاعبًا وهم عبد الله جمال وعبد الرحمن ناصر فى حراسة المرمي وعبد الله حسني وإياد العسقلاني وعمرو جابر وعمر الساعي ومحمد عبد المنعم ومحمد حسين ومحمود أوتاكا وامير الورداني ومحمد سعادة ومحمد طارق عبد ربه وأسامه مصطفي وعمرو سعيد ومحمد الشوايشي ومحمد خطاري وعاشور عبد الموجود وأحمد وجيه وعبد الله عصام عبد العال وأحمد أيمن.

ويقود الفريق فنيًا أيمن خليل مديرا فنيا وعلى جمعه مدربا عاما وصلاح الحسن مدربا لحراس المرمي ومحمد نجيب إداريا وباسم فتحي أخصائيا للعلاج الطبيعي.

جدير بالذكر أن الجمل سيقود الدراويش فى الفترة الحالية خلفا للإسباني خوان جاريدو الذى رحل بسبب سوء النتائج السلبية ضمن منافسات الدوري العام.