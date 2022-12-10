شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. المران الصباحى للأهلي استعداداً لمواجهة الاتحاد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على تويتر جانباً من مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم، السبت، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون أمس لمدة 24 ساعة.

وحرص الجهاز الفني على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الجماعي؛ للحديث عن مباراة الاتحاد السكندري المقبلة.

وبدأ المران بفقرة تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة اندرياس أندويا، مدرب أحمال الفريق، استمرت 40 دقيقة، قبل أن يبدأ اللاعبون تنفيذ الجوانب الفنية بالمران.

وقاد «كولر» المدير الفني للفريق، اللاعبين في تدريبات فنية متنوعة، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

فيما أدى رباعي حراسة المرمى بالفريق: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريبات بدنية وفنية بشكل منفرد على هامش المران الجماعي تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري مساء الاثنين المقبل، على ملعب الأهلي بالسلام، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.