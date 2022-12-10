شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز للفائزين من كبار السن وتكريم ذوى الهمم فى مارثون الجرى City Run بنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط أجواء احتفالية مبهجة واستكمالا للتجربة الناجحة، نظمت أندية سيتي كلوب فعالية جديدة ضمن مشروع city Run الذى أطلقته لتشجيع المصريين على ممارسة رياضة الجري في مدن مصر، وانطلق صباح أمس، الجمعة، ماراثون من فرع سيتي كلوب بنها بمشاركة نجوم الرياضة والمجتمع والمئات من أعضاء نادي سيتي كلوب، ومواطنين من الجنسين ومختلف الأعمار.

وانطلق المشاركون من أمام بوابة سيتي كلوب بنها في السابعة صباحًا مرورًا بشوارع مدينة بنها المحيطة بالنادي وسط مشاركة أيضًا من الأطفال وكبار السن من الرجال والسيدات، كما شارك أيضا الناشئين من الرياضات المختلفة من خلال وزارة الشباب والرياضة.

وفي مفارقة طريفة، فازت عائلة بأكملها بالجوائز ضمن الفائزين بالثلاثة مراكز الأولى، وهذه العائلة من أعضاء أندية سيتى كلوب وهذا الأمر يعتبر أحد أهداف وخطط أندية سيتى كلوب لتحفيز العائلات على ممارسة الرياضة، كما كان من بين الفائزين بالجوائز أيضا متسابقين فوق ال60 عاما من الرجال والسيدات.

وعلى هامش المارثون، كان هناك تكريم خاص لذوى الهمم الذين شاركوا فى الفعالية تشجيعا لهم ولحثهم على المشاركة باستمرار.

وكانت أندية سيتى كلوب قد نظمت من قبل بالتعاون مع كايرو رانرز 5 فعاليات ناجحة لماراثون الجري في شبين الكوم والعبور وكفر الشيخ وطنطا و أسوان.

من جانبه، أبدي محمد مرجان رئيس شركة سيتي لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية والمسؤولة عن أندية سيتى كلوب، سعادته بالتفاعل الكبير من جانب أعضاء أندية سيتي كلوب وغير الأعضاء مع مارثون الجري في مدينة بنها، مشددا على أن جميع الفعاليات التي تم تنظيمها شهدت اقبالا كبيرا وهو ما يعني أن أندية سيتى كلوب تمضي بخطي ثابتة في الطريق الصحيح نحو تحقيق أحد أهم أهدافها وهو تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، فى مختلف المحافظات.