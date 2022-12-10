فرنسا وإنجلترا.. قمة أوروبية نارية في ربع نهائي المونديال.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يشهد ستاد "البيت" مساء اليوم السبت، مواجهة نارية تجمع بين منتخبي فرنسا وإنجلترا، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس العالم 2022 التي تقام في دولة قطر.

ومن المقرر ان تنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وتمثل مباراة اليوم للمنتخب الفرنسي تحدياً خاصاً له، حيث يسعى لاستكمال مشواره في المونديال والحفاظ على لقب كأس العالم والتتويج به للمرة الثانية على التوالي.

وبدأ منتخب فرنسا مشواره بالفوز على أستراليا بأربعة أهداف مقابل هدف بالجولة الأولى من دور المجموعات، ثم تغلب على الدنمارك بهدفين مقابل هدف بالجولة الثانية، قبل أن يخسر من تونس بهدف دون رد بالجولة الأخيرة.

وفي دور الـ 16، واجه المنتخب الفرنسي نظيره بولندا وتغلب عليه بنتيجة 3-1.

أما منتخب انجلترا فلن يكون صيدا سهلاً أمام الفرنسيين، إذ أن منتخب "الأسود الثلاثة" يسعى لمواصلة مشواره في المونديال والتأهل إلى الدور نصف النهائي، والإطاحة بحامل اللقب من دور الثمانية.

وبدأ المنتخب الإنجليزي مشواره في المونديال باكتساح إيران بستة أهداف مقابل هدفين، بالجولة الأولى من دور المجموعات، ثم تعادل سلبيا مع الولايات المتحدة بالجولة الثانية، والفوز على ويلز بثلاثية نظيفة بالجولة الثالثة.

وفي دور الستة عشر، تمكن منتخب إنجلترا من تخطى عقبة السنغال بفوز كبير على أسود التيرانجا بثلاثية نظيفة.

التشكيل المتوقع

من المتوقع أن يبدأ منتخب إنجلترا مواجهة فرنسا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: ماجواير، ستونز، والكر، لوك شاو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، ديكلان ريس، هندرسون.

خط الهجوم: هارى كين، فيل فودين، ساكا.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يكون تشكيل فرنسا لمواجهة منتخب إنجلترا كما يلي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: فاران، أوباميكانو، كوندى، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: أنطوان جريزمان، رابيو، تشوامينى.

خط الهجوم: كيليان مبابى، عثمان ديمبيلي، أوليفيه جيرو.

القنوات الناقلة

وفقاً للموقع الرسمي لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية، فإنه من المقرر أن تذاع مباراة إنجلترا وفرنسا التي تنطلق في الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة على القناة المفتوحة والتي ترددها 11054 H 27500 على القمر الصناعي نايل سات.

كما توجد عدد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم، وهي:

تردد قناة Rai 1 الإيطالية

تردد القناة: 11766- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 2/3- القمر الصناعي: Hot Bird 1-6 13 شرق.

تردد أخر لقناة Rai 1 الإيطالية المفتوحة

تردد القناة هو: 10992- معدل الترميز: 27500 عمودي- معامل تصحيح الخطأ.

تردد قناة TRT 1 HD التركية المفتوحة المجانية على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات- التردد والاستقطاب: 11316 أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي هوت بيرد

تردد قناة das erste على هوت بيرد- القمر الصناعي: Hotbird- التردد: 11541- الاستقطاب: عمودي V- معامل الترميز: 22000.

تردد قناة zdf على هوت بيرد- القمر الصناعي: Hotbird تردد: 11054- الاستقطاب: افقى H- معامل الترميز: 22000.

القمر الصناعي يوتلسات

تردد قناة tvt: القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا- التردد: 11900- الاستقطاب: أفقى H- معامل الترميز: 27500

تردد قناة ORTB: القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا- التردد: 11900- الاستقطاب: أفقى H- معامل الترميز: 27500

القمر الصناعي استرا

تردد قناة ARD Das Erste HD- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 11494- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 22000

تردد قناة ARD Das Erste HD على قمر أسترا- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 11836- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 27500

تردد قناة Cuatro Espa a HD- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 10876- الاستقطاب: عمودى V- معامل الترميز: 22000

تردد قناة Cuatro Espa a HD على قمر أسترا- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 10906- الاستقطاب: عمودى V- معامل الترميز: 22000.

القمر الصناعي التركي

تردد قناة IRIB HD Iran على القمر التركي- التردد: 11881- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 22000

تردد قناة TRT2 على القمر التركي- التردد: 11054- الاستقطاب: عمودي V- معامل الترميز: 30000