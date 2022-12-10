«بي ان سبورت» تعلن بث مباراة في ربع نهائي المونديال مجانًا اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية عن نقل مباراة على القناة المفتوحة في اليوم الأخير من دور الثمانية من بطولة كأس العالم والذي انطلق مساء أمس الجمعة.

ووفقاً للموقع الرسمي للشبكة القطرية، فإنه من المقرر أن تذاع مباراة إنجلترا وفرنسا التي تنطلق في الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة على القناة المفتوحة والتي ترددها 11054 H 27500.

وكانت الشبكة القطرية، والتي تملك حقوق نقل البطولة حصرياً بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، قد قررت في وقت سابق نقل 22 مباراة على القناة المفتوحة عبر ترددها على القمر الصناعي نايل سات احتفالا بالنسخة الـ 22.

وحتى الآن، نقلت "بي إن سبورت" 18 مباراة في البطولة، ويتبقى لها 4 مباريات يمكن نقلها عبر القناة المفتوحة.