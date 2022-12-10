13 ميدالية متنوعة حصاد مصر فى بطولة العالم للكونغ فو بإندونيسيا

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القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب الوطني للكونغ فو 13 ميدالية متنوعة خلال منافسات بطولة العالم الثامنة للشباب التى أقيمت فى جاكرتا عاصمة إندونيسيا خلال الفترة من 2 إلى 11 ديسمبر الجارى، بمشاركة منتخبات أكثر من 60 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وارتفع رصيد فراعنة الكونغ فو إلى 13 ميدالية متنوعة بواقع 3 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية و 5 ميداليات برونزية.

وكانت الميداليات الذهبية من نصيب عمر محمد شتا في منافسات 80 كجم ساندا، يوسف خالد بسيوني في ميزان 65 كجم ساندا، وملاك أسامة في وزن 48 كجم ساندا، فيما حصد الميداليات الفضية كل من عمر فتحي في وزن 42 كجم، ويوسف الشحات في وزن 52 كجم و مصطفى شريف ميدالية فضية في وزن 48 كجم وعلي عصام ميدالية فضية في الأساليب تايجي واللاعب على عصام.

أما الميداليات البرونزية كانت من نصيب محمد عبد العزيز في وزن 70 كجم ساندا، وحبيبة محمد على ساندا في ميزان 56 كجم، وسيف الله محمد في أسلوب سيف جنوبي، علي عصام في أسلوب التايجي وملك إبراهيم في أسلوب مروحة التايجي.

وضمت قائمة اللاعبين 25 لاعبا ولاعبة شباب الساندا هم: محمد رضا، يوسف خالد، محمد عبد العزيز، عبد الفتاح أحمد، عمر محمد، فيما جاءت قائمة ناشئين الساندا كالتالي: عمر محمد، مصطفى شريف، يوسف يحي، وضمت قائمة ناشئات الساندا : ملك أسامة، حبيبة رمضان، حبيبة محمد.

أما قائمة اللاعبين ضمن منافسات الأساليب ضمت: ملك إبراهيم، سيف الله محمد، سندس محمد، علي عصام، ملك محمد، حسن محمد، يوسف علاء.

من جهته قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى بعثة المنتخب الوطني للكونغ فو على النتائج المميزة التي حققتها البعثة في منافسات بطولة العالم للشباب بإندونيسيا.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالنتائج المميزة التي حققتها بعثة الكونغو فو في بطولة العالم للشباب نتيجة الاستعداد الجيد للبطولة، وضمن الإنجازات الرياضية التي يحققها أبطال مصر في مختلف المنافسات.

وأعرب الوزير عن تمنياته بخالص التوفيق للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للكونغ فو في البطولات المقبلة، وتحقيق مزيد من الإنجازات مما يؤكد تطور رياضة الكونغ فو المصرية وتقدمها وقدرة أبناء مصر على تحقيق الريادة في تلك اللعبة.