شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا 48 ساعة استعدادا لمواجهة فيوتشر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة أيمن الجمل، بدء معسكر الفريق المغلق مساء اليوم بمقر النادى استعدادًا لمواجهة فيوتشر ضمن منافسات الدوري العام.

يأتى ذلك من أجل تجهيز اللاعبين نفسياً لهذه المباراة التى تعد من أهم لقاءات هذا الموسم سعيًا لتصحيح الوضع الحالى الذى لا يليق باسم النادى الكبير ولا يرضي جماهيره.

ويستضيف الدراويش الفريق القاهري مساء الاثنين المقبل على ملعبه بالإسماعيلية فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث من عمر المسابقة المحلية.

جدير بالذكر أن الجمل سيقود الإسماعيلي فى هذه المباراة خلفا للإسباني خوان جاريدو الذى رحل بسبب سوء النتائج السلبية منذ بداية المشوار المحلي.