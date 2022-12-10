شكرا لقرائتكم خبر عن سر مشاركة هنا جودة مع بطل كازاخستان فى فريق واحد ببطولة العالم لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة بالميدالية الذهبية فى بطولة العالم لتنس الطاولة التى تقام بتونس فى منافسات الزوجى المختلط برفقة زميلها آلان كورمانجاليف بطل كازاخستان، بعد التفوق على زوجي إسبانيا والبرتغال فى المباراة النهائية بثلاثة أشواط نظيفة.

ولكن لماذا خاضت هنا جودة المنافسات ربفقة لاعب كازاخستان؟، ومن الذى سيحصل على الميدالية؟، هذا ما نجيب عنه فى السطور التالية..

كشف معتز عاشور، رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، أن الثنائيات فى منافسات الزوجى المختلط بأى بطولة تكون عن طريق الاختيارات بين المديرين الفنيين، وكذلك الاتفاق بين الاتحادات المحلية فيما بينها، وهذا يتم بناءً على المرحلة السنية وكذلك المستوى العام، وأحيانا يكون التصنيف، وكل ذلك بالاتفاق بين الاتحادات.

وعن التتويج بالميدالية، أكد عاشور أن كلا من هنا جودة واللاعب الكازاخستانى يحصلان على ميدالية.

وتأهلت هنا جودة، لاعبة النادى الأهلى ومنتخب مصر، إلى نهائى بطولة العالم للزوجى المختلط تحت 15 عامًا، فى تنس الطاولة، المُقامة حالياً فى تونس رفقة اللاعب الكازاخستانى آلان كورمانجاليف، بعد الفوز على ثنائى منتخب اليابان بنتيجة 3/2 فى نصف النهائى.