شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. أيمن طاهر مدرب حراس مرمى "مخضرم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزخر الكرة المصرية بالعديد من المواهب الكروية، التى لا يمكن أن تسقط من أذهان عشاق الساحرة المستديرة، بفضل الأداء الرجولى والمهارى الذى قدموه على مدار تاريخهم على المستطيل الأخضر، ويسلط ”الخليج 365” الضوء على حكاية جديدة، بطلها أيمن طاهر مدرب حراس الفريق الكروى الأول بنادي الزمالك، ومدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، فهو من مواليد 7 يناير 1966، ويمتلك خبرات عديدة فى مجال تدريب الحراس.

أيمن طاهر تولى تدريب حراس مرمى نادي الزمالك منذ عام 2014، وفي 2019 أصبح مدرب حراس مرمى منتخب مصر لكرة القدم تحت قيادة حسام البدري، وسبق وعمل مدربًا لحراس المرمى في العديد من الأندية المصرية، أبرزها الاتحاد السكندري واتحاد الشرطة، وأيضًا مدربًا لحراس المرمى بقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء في 2014، وكان شارك في مباراتان مع المنتخب الوطني أمام منتخبي فنلندا في 11 يناير 1989 وكوريا الجنوبية في 18 فبراير 1990، واستقبلت شباكه خلالها هدفًا وحيدًا وكان ضمن تشكيلة المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العالم لكرة القدم 1990.

ويتولي حاليًا أيمن طاهر مهمة تدريب حراس مرمي الزمالك فى الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، ويجيد طاهر التعامل مع النجوم الكبار، أمثال محمد عواد ومن قبله محمد أبو جبل.