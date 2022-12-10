شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على استمرار عبد المنعم وإبراهيم فى قلب الدفاع أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة مارسيل كولر على استمرار ثنائية ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم فى خط دفاع المارد الأحمر المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري بالدوري، وذلك لمنح محمود متولى مدافع الفريق فرصة العودة للتشكيل الأساسى بشكل تدريجى.
ويحرص كولر على تجهيز محمود متولي من أجل المشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة ومزاملة محمد عبد المنعم فى قلب دفاع الأهلي، بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي تعرض لها خلال تواجده في معسكر منتخب مصر الأخير قبل خوض مباراته الودية ضد بلجيكا.
وكان الجهاز الفني للأهلي قد استبعد محمود متولي من قائمة مباراة الفريق الأحمر الأخيرة ضد غزل المحلة بسبب عدم الجاهزية الفنية ولعدم التعجل في الدفع به في المباريات خشية من تجدد إصابته، لاسيما وأن الجهاز الفني يتعامل بشكل دقيق في مسألة الدفع بمحمود متولي في المباريات في ظل اعتماد قياسات بدنية محددة مع اللاعب خشية من تعرضه لأية إصابة قد تلحق به.
وإجمالا شارك محمود متولى في 33 مباراة مع الاهلى بكل البطولات بإجمالى 2104 دقيقة لعب ، لم يسجل أو يصنع وتلقى 2 كارت أصفر، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة الدوري مرة ودوري أبطال أفريقيا مرة وكأس السوبر المحلى مرتين بجانب برونزية كأس العالم للأندية والسوبر الافريقى مرة.
ويعد الدفع بمتولي بل وظهوره بمستوى مميز حتى الآن مفاجأة كبيرة، بعد المسيرة غير الناجحة التي لازمت اللاعب منذ الانتقال للأهلي في 2019.
وتعطلت مسيرة متولي مع الأهلي بسبب الإصابات المتكررة وأبرزها الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية في مطلع موسم 2019-2020، ثم تلاها الإصابة بقطع في الرباط الصليبي غيبه لعدة شهور عن الملاعب.
كما تعرض متولي بعد ذلك للإصابة في أوتار الركبة، بالإضافة للإصابات العضلية التي لاحقته مجددا وأبرزها الإصابة بتمزق في العضلة الضامة.
لكن مع الموسم الجديد وعلى عكس المتوقع شارك متولي أساسيا مع كولر الذي يفضل الاستفادة من اللاعب المميز في التمريرات القصيرة والطولية، إلى جانب ضربات الرأس، وقطع الكرات بشكل مميز للغاية ما يمنح دفاع الأحمر ثنائية مميزة إلى جوار محمد عبد المنعم.