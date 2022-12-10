شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على استمرار عبد المنعم وإبراهيم فى قلب الدفاع أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة مارسيل كولر على استمرار ثنائية ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم فى خط دفاع المارد الأحمر المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري بالدوري، وذلك لمنح محمود متولى مدافع الفريق فرصة العودة للتشكيل الأساسى بشكل تدريجى.

ويحرص كولر على تجهيز محمود متولي من أجل المشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة ومزاملة محمد عبد المنعم فى قلب دفاع الأهلي، بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي تعرض لها خلال تواجده في معسكر منتخب مصر الأخير قبل خوض مباراته الودية ضد بلجيكا.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد استبعد محمود متولي من قائمة مباراة الفريق الأحمر الأخيرة ضد غزل المحلة بسبب عدم الجاهزية الفنية ولعدم التعجل في الدفع به في المباريات خشية من تجدد إصابته، لاسيما وأن الجهاز الفني يتعامل بشكل دقيق في مسألة الدفع بمحمود متولي في المباريات في ظل اعتماد قياسات بدنية محددة مع اللاعب خشية من تعرضه لأية إصابة قد تلحق به.