شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام بيراميدز .. 4 غيابات و3 عائدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا تدريباته اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن فيريرا قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا، وطالب فيريرا لاعبيه بمواصلة العمل والتركيز بكل قوة من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات بالدوري خلال الفترة المقبلة للحفاظ على اللقب.

ومن المنتظر أن تشهد قائمة الزمالك لمباراة بيراميدز بعض الغيابات، أبرزها الثنائي محمد عبد الشافي وإبراهيما نداي للإصابة، ومحمد أشرف روقا للإيقاف، بينما لم يحسم موقف عمر جابر حتى الآن، وإن كانت هناك صعوبة فى لحاقه باللقاء لمعاناته من الإصابة.

بينما أصبح هناك 3 لاعبين جاهزون للعودة لقائمة الزمالك أمام بيراميدز وفقا للرؤية الفنية للبرتغالي فيريرا، وهم الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا ونبيل عماد دونجا بعد شفائهما من الإصابة، والتونسي سيف الدين الجزيري العائد من المشاركة مع منتخب بلاده فى كأس العالم.

الزمالك حصد لقب الدوري المصري في آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعد أن حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.