شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. اجتماع كولر وتدريبات بدنية 40 دقيقة استعداداً للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تدريباته صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس لمدة 24 ساعة.

وحرص الجهاز الفني على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الجماعي؛ وذلك للحديث عن مباراة الاتحاد السكندري المقبلة.

بدأ المران بفقرة تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة اندرياس أندويا، مدرب أحمال الفريق، استمرت 40 دقيقة، قبل أن يبدأ اللاعبون تنفيذ الجوانب الفنية بالمران.

وقاد «كولر» المدير الفني للفريق، اللاعبين في تدريبات فنية متنوعة، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

فيما أدى رباعي حراسة المرمى بالفريق "محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء" تدريبات بدنية وفنية بشكل منفرد على هامش المران الجماعي تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري مساء الاثنين المقبل، على ملعب الأهلي بالسلام، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويواصل فريق الأهلي التحضير لمباراته ضد زعيم الثغر ، حيث يحرص الجهاز الفني على مشاهدة عدد من المباريات السابقة للاتحاد ومعرفة طريقته في الاستحواذ على الكرة وفي اختراق صفوف المنافسين وأسلوب اللعب الذي يعتمد عليه في بناء الهجمة وأهم الأوراق الرابحة في صفوفه، من أجل بناء خطة المباراة القادمة للفريق الأحمر بما يتناسب مع طريقة لعب المنافس.