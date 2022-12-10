شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تُهدى التتويج ببطولة العالم لتنس الطاولة للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت هنا جودة، لاعبة النادي الأهلي لتنس الطاولة، عن سعادتها بالتتويج ببطولة العالم للناشئين «زوجي مختلط» تحت 15 عاما، لتصبح أول لاعبة مصرية فى تاريخ اللعبة تحصل على البطولة مرتين على التوالي.

وأكدت لاعبة الأهلي، فى تصريحات للموقع الرسمي، أنها تلقى دعمًا كبيرًا من كل لاعبات النادي، وأن الروح العالية حاضرة بين جميع عناصر الفريق، وكذلك التركيز العالى، مؤكدة أن ذلك يمنحها دوافع كبيرة للفوز بكل البطولات.

وأضافت لاعبة فريق سيدات تنس الطاولة بالأهلي، «دائمًا نسعى لحصد البطولات، والوقوف على منصات التتويج؛ لإسعاد جماهير الأهلي التي لا تقبل بغير البطولات والتى نهديها التتويج ببطولة العالم».

وأشارت هنا جودة إلى أن هدفها مواصلة تقديم مستوى جيد مع منتخب مصر والنادي الأهلي والفوز بالبطولات على كافة المستويات خلال الموسم الجديد.

وكانت هنا جودة، قد فازت أمس في تونس بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للناشئين «زوجي مختلط» تحت 15 عامًا برفقة زميلها آلان كورمانجاليف بطل كازخستان بعد التفوق على زوجي إسبانيا والبرتغال في المباراة النهائية بثلاثة أشواط نظيفة.

وكانت لاعبة الأهلي قد صعدت للمباراة النهائية بعد الفوز على الثنائي الياباني المصنف الثاني على البطولة بنتيجة3/2 وذلك في منافسات الدور قبل النهائي.

وتضم قائمة منتخب مصر لتنس الطاولة المشاركة في البطولة العالم 4 لاعبات من الأهلي هن: هنا جودة، ورؤى الناغي، وفريدة عبد الناصر، وحبيبة البسومي.