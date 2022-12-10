صاحب واقعة دعم المثلية بالمونديال.. وفاة الصحفي الأمريكي جرانت وال خلال تغطية مباراة الأرجنتين وهولندا

الشارقة - اميمة ياسر -

توفي الصحفي الرياضي الأمريكي جرانت وال، صاحب واقعة دعم المثلية الجنسية، والذي منعه الأمن القطري من حضور إحدى مباريات كأس العالم 2022 بسبب ارتدائه قميصا يحمل شعار المثلية.

وقال الاتحاد الأمريكي لكرة القدم إن الصحفي الأمريكي الرياضي جرانت وال، الذي كان يغطي مباريات المونديال، توفي.

وقال مراسل الإذاعة الوطنية العامة إن الإذاعة يمكنها تأكيد وفاة الكاتب المخضرم جرانت وال مساء الجمعة في الدوحة بقطر، أثناء تغطيته مباراة دور الثمانية بكأس العالم بين الأرجنتين وهولندا.

صرح تيم سكانلان، وكيل أعمال جرانت وال، إن الصحفي الأمريكي توفي مساء الجمعة عقب تعرضه لأزمة صحية شديدة، أثناء تغطيته مباراة الأرجنتين وهولندا، مشيراً إلى أن جرانت بدا وكأنه يعاني مما يشبه أزمة صحية شديدة مع بداية الوقت الإضافي.

وفي وقت سابق، رفض الأمن القطري دخول الصحفي الأمريكي إلى ملعب أحمد بن علي المونديالي لحضور مباراة ويلز وأمريكا ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات، من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وحينها، نشر الصحفي الأمريكي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، صورته خارج الاستاد بسبب رفض الأمن دخوله المباراة.