شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يوافق على طلب أيمن الجمل ويعين عبد ربه مدربا للحراس أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس يحيى الكومى، على طلب أيمن الجمل المدير الفنى المؤقت للدراويش، بالاستعانة بمحمد عبد ربه مدرباً لحراس الإسماعيلى فى مباراة فيوتشر المقبلة بالدوري.

وقام الإسباني خوان جاريدو المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بتوديع لاعبي الفريق قبل رحيله رسميًا عن القلعة الصفراء.

جاء ذلك فى حضور مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، الذى أعلن فى الساعات الماضية توجيه الشكر لـ ” جاريدو ” بسبب سوء النتائج السلبية للفريق منذ بداية الموسم الجاري.

كما قرر مسئولو الدراويش، تعيين أيمن الجمل مديرا فنيا للفريق فى الوقت الحالي على أن يقود الإسماعيلي فى مباراته المقبلة ضد فيوتشر.

عقد أيمن الجمل مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى جلسة مع لاعبى فريقه طالبهم خلالها بعدم الانشغال بتغيير الجهاز الفنى للفريق والتركيز فقط على تصحيح مسار الدراويش بجدول الدوري بداية من مواجهة فيوتشر المقبلة بالدوري.

وأكد الجمل للاعبيه أن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود والتحلى بالروح القتالية لتصحيح مسار الفريق الاصفر قبل فوات الاوان.

ولم يفز الإسماعيلي حتى الآن ليكون هو وأسوان وحرس الحدود من لم يحققوا أي انتصار في المسابقة ، وتعادل الإسماعيلي مرتين و هزم في ثلاثة لقاءات.

وسيواجه الإسماعيلي منافسه فيوتشر يوم الإثنين المقبل في الإسماعيلية في لقاء مؤجل من ثالث جولات الدوري.

وخاض الإسماعيلى 5 مباريات فى الدورى خسر ثلاثة منها وتعادل فى اثنين وسجل لاعبوه 3 اهداف وتلقت شباكه 6 أهداف ولم يحقق أى فوز، ليبقى الإسماعيلي في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى.