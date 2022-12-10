شكرا لقرائتكم خبر عن علاء أبو القاسم يحصد برونزية كأس العالم لسلاح الشيش باليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد علاء أبو القاسم، بطل سلاح الشيش، الميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للشيش المقامة فى طوكيو، بعدما تأهل للقاء نصف النهائى قبل أن تمنعه إصابته أمام بطل إيطاليا من خوض اللقاء، وذلك بعد تغلبه على المصنف الرابع على العالم.

وتأهل علاء أبو القاسم بطل سلاح الشيش للدور نصف النهائي بمنافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش "رجال"، ليضمن ميدالية لمصر، وذلك بعد تغلبه على المصنف الرابع على العالم، بالبطولة المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري.

وتفوق أبو القاسم في دور الثمانية علي لاعب المنتخب الإيطالي دانيلي جاروزو، المصنف الرابع على العالم بنتيجة 15-11، ليتأهل للدور نصف النهائي.

وفاز علاء أبو القاسم في دور الـ 32، على لاعب المنتخب الفرنسي رافايل سافين، بنتيجة 15-13، ليواجه الأمريكي كريستيان أرشر في دور الـ 16 ويتغلب عليه بنتيجة 15-7.