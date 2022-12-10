شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يلجأ لاتحاد الكرة للحصول على مستحقات محمود شبراوى من الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لجأ مسئولو نادى الجونة إلى اتحاد الكرة للضغط على مجلس ادارة النادي الاسماعيلي للحصول على مستحقاتهم مقابل انتقال محمود شبراوى من الجونة إلى الدراويش مطلع الموسم الجاري.

وأكد مسئولو الجونة لاتحاد الكرة أن مجلس الإسماعيلي لم يلتزم بسداد المستحقات، كما كان متفقا عليه، مهددين بتقديم شكوى رسمية ضد الإسماعيلي.

فيما قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، برئاسة المستشار محمد عبده صالح، منح النادى الإسماعيلي مهلة حتى أول يناير المقبل لسداد 28 مليون جنيه لنادى نجوم المستقبل، وفي حال عدم السداد سيواجه عقوبة إيقاف القيد الشتوي مع لعب خمس مباريات خارج ملعبه بدون جمهور.

وكان نادي نجوم المستقبل تقدم بشكوى رسمية ضد النادي الإسماعيلي للمطالبة بالحصول على نسبة من بيع اللاعب ابراهيم حسن للزمالك.

وكان إبراهيم حسن قد انتقل للزمالك قادما من الإسماعيلي في 2018، قبل أن ينتقل لصفوف الاتحاد السكندرى حاليا.