شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. اتجاه لإستبعاد رونالدو من التشكيل الأساسي للبرتغال أمام المغرب! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد منتخب البرتغال لخوض تحدي قوي ومثير الليلة، حينما يواجه المنتخب المغربي، فى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم قطر 2022،حيث يأمل المنتخب البرتغالي لتجنب المفاجأت فى مواجهة أسود الأطلس، ومواصلة الزحف نحو تحقيق اللقب الأول فى المونديال.

فى حين يسعي متخب المغرب الحصان الأسود للبطولة فى مواصلة مفاجأته وتحقيق ما عجز عن تحقيقه القارة السمراء فى التواجد بالدور قبل النهائي للمونديال، الأمر الذي قد يعيد النظر حول زيادة عدد المنتخبات الأفريقية المشاركة فى مونديال 2026 بصورة كبيرة حال تحقيقه.



سانتوس يفضل عدم تغيير تشكلته!

وأفادت بعض المصادر الصحفية القريبة من فرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، أنه ينوي الحفاظ على تشكيلته الأخيرة، والتي أنهي بها مواجهة سويسرا فى دور ال 16من البطولة، مما قد يعني أن رونالدو لن يتواجد فى التشكيلة الأساسية للمنتخب البرتغالي للمباراة الثانية على التوالي.



أزمة مدوية حال السقوط أمام المغرب!

وسيواجه سانتوس أزمة كبيرة حال إذا ما خرج المنتخب البرتغالي من الدور الربع النهائي أمام المغرب، حيث سيتعرض للضغوطات الكبيبة لعدم مشاركة رونالدو منذ بداية اللقاء، الأمر الذي قد يكلف المدرب البرتغالي الإقالة من منصبه حال خسارة مواجهة الليلة.



موعد مباراة البرتغال والمغرب القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب البرتغال نظيره المنتخب المغربي اليوم السبت، فى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم قطر 2022،على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.