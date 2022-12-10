خطوة للمربع الذهبي.. المغرب يبحث عن المجد أمام البرتغال في كأس العالم الليلة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يحمل المنتخب المغربي آمال وتطلعات العرب عندما يلاقي مساء اليوم، السبت، منتخب البرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

ويسعى منتخب "أسود الأطلسي" لاستكمال مغامرته التاريخية والوصول إلى نصف نهائي المونديال، بعدما فاجأ العالم أجمع بتفوقه على المنتخب الإسباني في دور الـ 16، ومن قبله بلجيكا في دور المجموعات.

مشوار المنتخبين

استهل منتخب المغرب مشواره في كأس العالم بالتعادل مع كرواتيا بدون أهداف ، ثم لعب ضد بلجيكا وفاز بهدفين للاشيىء، قبل أن يفوز على كندا في آخر مباريات المجموعة بنتيجة 2/1.

وتأهل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على إسبانيا في دور الـ 16 بركلات الجزاء بنتيجة 3-0، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

على الجانب الآخر، بدأ منتخب البرتغال مشواره في كأس العالم بالفوز على غانا 3/2 ، ثم الفوز على أورجواى 2/صفر، قبل أن يخسر مباراته الأخيرة بالمجموعة أمام كوريا الجنوبية 2/1.

وواجه منتخب البرتغال نظيره سويسرا في دور الـ 16 وفاز عليه بنتيجة 6-1.

موعد المباراة

من المقرر ان تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة عصراً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت أبوظبى.

التشكيل المتوقع

من المتوقع أن يبدأ منتخب المغرب مباراته أمام البرتغال بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمى ، رومان سايس ، جواد يامق ، يحيى عطية الله

خط الوسط: سليم أملاح ، سفيان أمرابط ، عز الدين اوناحى

خط الهجوم: سفيال بوفال ، حكيم زياش ، يوسف النصيرى

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب البرتغال مباراته أمام المغرب بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : دييجو كوستا

خط الدفاع : كانسيلو ، روبين دياز ، بيبى ، دالوت

خط الوسط : برونو فرندانديز ، كارفيلو ، دا سيلفا

خط الهجوم : برنارد سيلفا ، كريستيانو رونالدو ، فيليكس

القنوات الناقلة

تذاع المباراة على القنوات الآتية: beIN Sports HD 1 Max - beIN Sports HD 3 Max - Alkass EXTRA One HD - Alkass EXTRA TWO HD.

كما توجد عدد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم، وهي:

تردد قناة Rai 1 الإيطالية

تردد القناة: 11766- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 2/3- القمر الصناعي: Hot Bird 1-6 13 شرق.

تردد أخر لقناة Rai 1 الإيطالية المفتوحة

تردد القناة هو: 10992- معدل الترميز: 27500 عمودي- معامل تصحيح الخطأ.

تردد قناة TRT 1 HD التركية المفتوحة المجانية على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات- التردد والاستقطاب: 11316 أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي هوت بيرد

تردد قناة das erste على هوت بيرد- القمر الصناعي: Hotbird- التردد: 11541- الاستقطاب: عمودي V- معامل الترميز: 22000.

تردد قناة zdf على هوت بيرد- القمر الصناعي: Hotbird تردد: 11054- الاستقطاب: افقى H- معامل الترميز: 22000.

القمر الصناعي يوتلسات

تردد قناة tvt: القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا- التردد: 11900- الاستقطاب: أفقى H- معامل الترميز: 27500

تردد قناة ORTB: القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا- التردد: 11900- الاستقطاب: أفقى H- معامل الترميز: 27500

القمر الصناعي استرا

تردد قناة ARD Das Erste HD- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 11494- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 22000

تردد قناة ARD Das Erste HD على قمر أسترا- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 11836- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 27500

تردد قناة Cuatro Espa a HD- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 10876- الاستقطاب: عمودى V- معامل الترميز: 22000

تردد قناة Cuatro Espa a HD على قمر أسترا- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 10906- الاستقطاب: عمودى V- معامل الترميز: 22000.

القمر الصناعي التركي

تردد قناة IRIB HD Iran على القمر التركي- التردد: 11881- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 22000

تردد قناة TRT2 على القمر التركي- التردد: 11054- الاستقطاب: عمودي V- معامل الترميز: 30000