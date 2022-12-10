شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية اليوم فى تاسع جولات دورى رجال الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، السبت، مواجهات قوية فى الجولة التاسعة بدورى رجال ومرتبط الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2022/2023.

وتشهد هذه الجولة مواجهات قوية بين كل من: المنيا مع الإعلاميين ودلفى مع الزمالك وإيسترن كومبانى مع سموحة بالمجموعة الأولى، فيما يتنافس ضمن المجموعة الثانية كلا من: 6 أكتوبر مع الصيد وسبورتنج مع الاتحاد السكندرى والزهور مع الطيران.

بينما تشهد المجموعة الثالثة لقاءات بين كل من: إسكندرية للبترول مع بنها والترسانة مع الأهلى ومصر للبترول مع بتروجت، فيما يلتقى الداخلية مع جزيرة الورد والقناة مع طلائع الجيش والشمس مع هليوبوليس بالمجموعة الرابعة.