شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الزمالك يتوج بكأس الكؤوس الأفريقية أمام كانون ياوندى الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج نادى الزمالك بلقب بطولة كأس الكئوس الأفريقية، بعد تغلبه على كانون ياوندي بطل الكاميرون، فى مثل هذا اليوم 10 ديسمبر 2000، ليضيف أصحاب الرداء الأبيض لقب أفريقي جديد لخزينة القلعة البيضاء، وكان أصحاب الرداء الأبيض على موعد مع التاريخ وقتها كأول فريق مصري يتأهل لكأس العالم للأندية 2001، ولكن جاء إفلاس الشركة الراعية ليقف لأبناء ميت عقبة بالمرصاد ويحرمهم من المشاركة فى المونديال العالمي.

وأقيمت مباراة الذهاب بالقاهرة وانتهت بفوز الفارس الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف، أحرزها طارق السعيد وعبدالحميد بسيوني وعبداللطيف الدوماني "هدفين".

وخسر الزمالك في لقاء الإياب بالكاميرون بهدفين دون رد، ليتوج أصحاب الرداء الأبيض باللقب بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

جاء تشكيل الزمالك :"عبدالواحد السيد وهيثم فاروق وبشير التابعي وحسام عبد المنعم وأحمد صالح وطارق السيد وخالد الغندور ومحمد كمونة ومحمد أبوالعلا "وائل القباني" وعبدالحليم علي "عبدالحميد بسيوني" وعبداللطيف الدوماني "عمرو فهيم".

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 14 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 28 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين.

وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ79 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.