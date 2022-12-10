شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور ..إطلالات جديدة لـ نجوم الكرة مع فلذات الأكباد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى دائما نجوم الكرة إلى إستغلال أى أوقات بدون مباريات أى تدريبات لقضاءها بصحبة أبنائهم وأسرهم فى وقت ممتع، مثلهم مثل أى شخص يعشق أجواء العائلة .

ونجد أن أغلب النجوم ينشرون صورا مع أبنائهم لمشاركة جمهورهم أوقاتهم السعيدة على السوشيال ميديا ، حيث ظهر برونو سافيو مجترف الأهلى مؤخرا مع أبنه و زوجته خلال زيارة للأهرامات .

و إنتشرت على السوشيال ميديا أيضا إطلالات جديدة لنجوم الكرة بصحبة فلذات الأكباد مثل ، محمد عبد الغنى مدافع الزمالك و نجله و افشة لاعب الأهلى مع نجله و أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلى مع نجله عادل .

ويرصد الخليج 365 لقطات لنجوم الكرة مع فلذات أكبادهم فى الصور التالية :



محمد عبد الغنى لاعب الزمالك و نجله



أحمد حجازى و أبناؤه



أحمد عادل و نجله



أفشة و نجله