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قصة صور ..إطلالات جديدة لـ نجوم الكرة مع فلذات الأكباد

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القاهرة - سامية سيد - يسعى دائما نجوم الكرة إلى إستغلال أى أوقات بدون مباريات أى تدريبات لقضاءها بصحبة أبنائهم وأسرهم  فى وقت ممتع، مثلهم مثل أى شخص يعشق أجواء  العائلة . 

 

ونجد أن أغلب النجوم ينشرون صورا مع أبنائهم لمشاركة جمهورهم أوقاتهم السعيدة على السوشيال ميديا ، حيث ظهر برونو سافيو مجترف الأهلى مؤخرا مع أبنه و زوجته خلال زيارة للأهرامات .

 

و إنتشرت على السوشيال ميديا أيضا إطلالات جديدة لنجوم الكرة بصحبة فلذات الأكباد مثل ، محمد عبد الغنى مدافع الزمالك و نجله و افشة لاعب الأهلى مع نجله و أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلى مع نجله عادل .

 

ويرصد الخليج 365 لقطات لنجوم الكرة مع فلذات أكبادهم فى الصور التالية :

محمد عبد الغنى لاعب الزمالك و نجله
محمد عبد الغنى لاعب الزمالك و نجله

 

أحمد حجازى و أبناؤه
أحمد حجازى و أبناؤه

 

أحمد عادل و نجله
أحمد عادل و نجله

 

أفشة و نجله
أفشة و نجله

 

برونو سافيو لاعب الأهلى و عائلته
برونو سافيو لاعب الأهلى و عائلته

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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