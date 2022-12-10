شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرصد ميزانية مفتوحة لصفقات الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة الكرة بالنادي الأهلي على رصد ميزانية مفتوحة من أجل إبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير القادم، وتلبية احتياجات السويسري مارسيل كولر المدير الفني، من أجل تدعيم المراكز التي تحتاج للدعم في صفوف الفريق الأحمر بشكل مثالي، أملا في الاستمرار بالمنافسة على كل الألقاب التي يشارك فيها الأهلي خلال الموسم الحالي.

وترغب إدارة الأهلي في توفير كل طلبات كولر من الصفقات الجديدة سواء اللاعبين الأجانب المزمع التعاقد معهم في الميركاتو الشتوي أو اللاعبين المحليين إذا ما طلب المدرب السويسري ضم لاعبين محليين من اللاعبين المميزين في الدوري المصري هذا الموسم.

وينوي مسئولو النادي الأهلي التعاقد مع أكثر من صفقة في الميركاتو الشتوي القادم خاصة في الخط الأمامي وأبرزها مهاجم وجناح بخلاف وجود اهتمام بالتعاقد مع لاعب وسط يساعد الثلاثي عمرو السولية وحمدي فتحي واليود يانج في منطقة الارتكاز، في ظل ابتعاد عمار حمدي ومحمد محمود عن المشاركة لعدم الجاهزية الفنية.