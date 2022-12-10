شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يودع لاعبى الإسماعيلى بعد نهاية رحلته مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الإسباني خوان جاريدو المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بتوديع لاعبي الفريق قبل رحيله رسميًا عن القلعة الصفراء.

جاء ذلك فى حضور مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، الذى أعلن فى الساعات الماضية توجيه الشكر لـ ” جاريدو ” بسبب سوء النتائج السلبية للفريق منذ بداية الموسم الجاري.

كما قرر مسئولو الدراويش، تعيين أيمن الجمل مديرا فنيا للفريق فى الوقت الحالي على أن يقود الإسماعيلي فى مباراته المقبلة ضد فيوتشر.

ويستضيف الإسماعيلي، فريق فيوتشر مساء الإثنين المقبل على ملعبه بالإسماعيلية فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث من عمر المسابقة المحلية.

وخاض الإسماعيلى 5 مباريات فى الدورى خسر ثلاثة منها وتعادل فى اثنين وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف ولم يحقق أى فوز، ليبقى الإسماعيلي في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى.