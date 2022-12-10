شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يواصل تحطيم الأرقام في كأس العالم مع الأرجنتين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح ليونيل ميسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونجم منتخب الأرجنتين في مواصلة التألق من خلال تحقيق إنجازات جديدة في بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده.

وأحرز ميسي ثاني أهداف منتخب الأرجنتين أمام هولندا في المباراة التي جمعتهم مساء أمس الجمعة ضمن لقاءات دور ربع نهائي كأس العالم.

جاء هدف ميسي الذي أحرزه أمام الأرجنتين من خلال ركلة جزاء بعد أن صنع الهدف الأول لمنتخب بلاده ضد هولندا، في ربع نهائي كأس العالم.

وبحسب ما ذكرته شبكة " أوبتا " للإحصائيات، فإن ليونيل ميسي أكثر من قدّم تمريراتٍ حاسمة في الأدوار الإقصائية بكأس العالم منذ 1966 (5 أسيست).

كما شددت التقارير الصحفية على أن ميسي نجح في تحطيم رقم الأسطورة البرازيلية بيليه الذي قدّم 4 تمريرات حاسمة في الأدوار الإقصائية في كأس العالم.

كما أوضحت التقارير أن ميسي صنع الفرصة رقم 68 (هدف مولينا) ليتألق ويتخطى رقم مارادونا كأكثر اللاعبين صناعة للفرص في تاريخ المونديال منذ عام 1966.

الجدير بالذكر أن ميسي أصبح ثاني أكثر لاعب حصولًا على أخطاء في تاريخ كأس العالم منذ نسخة 1966 بـ65 خطًا، بعد دييجو مارادونا بـ152 خطأ.