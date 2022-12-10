شكرا لقرائتكم خبر عن متفوقًا على مارادونا.. تاريخ من ذهب يزين صفحات ميسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تحقيق إنجاز جديد وتألق ملحوظ عقب الهدف الذي أحرزه خلال لقائه أمام هولندا مساء الأمس في دور ربع نهائي كأس العالم.

وأحرز ميسي ثاني أهداف الأرجنتين أمام هولندا في اللقاء الذي انتهى بفوز راقصي التانجو بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي فيما بينهم.

ووفقًا لما ذكرته الاحصائيات فإن ميسي عادل رقم النجم الشهير جابرييل عمر باتيستوتا، كأكثر هداف أرجنتيني في تاريخ المونديال، برصيد عشرة أهداف.

وشددت التقارير الصحفية على أن ميسي أصبح من أكثر اللاعبين مساهمة في تاريخ الأرجنتين في المونديال على الإطلاق، بـ 17 هدفا حيث سجل 10 وصنع 7 متفوقًا على الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا الذي لديه 16 هدفا بعدما سجل 8 وصنع 8.



الجدير بالذكر أن هذا الهدف هو رقم 2700 لميسي أمام الطواحين في تاريخ بطولات كأس العالم.