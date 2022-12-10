شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يفتعل شجار مع نجم هولندا والآخر مظلوم!. تابع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت مباراة الأرجنتين وهولندا في دور ربع نهائي كأس العالم 2022 قطر أحداث غريبة ومختلفة، حيث شهدت حدوث شجار بين البرغوث ليونيل ميسي مع أحد لاعبي نادي هولندا عقب اللقاء الذي انتهى بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي في أشواط المباراة الأصلية.

ميسي يفتعل شجار مع نجم هولندا

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية خلال ظهور ميسي مع شبكة "Tyc" الأرجنتينية عقب نهاية المباراة فإن ميسي خلال الحديث الصحفي التفت إلى أحد اللاعبين وبدأ يردد: "ما الذي تنظر إليه أيها الأحمق؟ اذهب أيها الأحمق".

وأوضحت التقارير أن هذه الكلمات وجهت إلى لاعب هولندا فاوت فيخورست الذي كان قد سجل هدفي هولندا في اللقاء.

لماذا وصف ميسي نجم هولندا بالأحمق؟

وأكدت التقارير إلى أن فيخورست كان ينتظر ميسي من أجل الحصول على قميصه، ولكن النجم الأرجنتيني أعتقد أن فيخورست كان يريد افتعال شجار معه لهذا السبب نعته بالأحمق.