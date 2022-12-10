شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يكشف تفاصيل الرقصة الغريبة بعد هدفه أمام هولندا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف ليونيل ميسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب الأرجنتين على سبب الرقصة المختلفة أمام نظيره الهولندي، في ربع نهائي كأس العالم (قطر 2022).

ميسي يحتفل على طريقة ريكيلمي

وأحرز ميسي ثاني أهداف مباراة الأرجنتين وهولندا وكان ذلك عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يحتفل أمام دكة بدلاء المنتخب الهولندي على طريقة ريكيلمي لاعب برشلونة السابق.

سبب احتفال ميسي على طريقة ريكيلمي

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية فإن ميسي احتفل بهذه الطريقة أمام دكة بدلاء هولندا، نتيجة لما كان يتعاملبه لويس فان خال مع ريكيلمي عندما كانا في برشلونة.

وفي سياق ذلك فقد أشرك فان خال ريكيملي في مركز ليس مركزه، الأمر الذي جعل اللاعب الأرجنتيني يرحل عن صفوف النادي الكاتالوني آنذاك ولم ينسى ميسي ذلك الأمر.

وعلق ميسي على ذلك التصرف خلال تصريحات أدلى بها إلى المؤتمر الصحفي عقب الكباراة:" فان خال يشعر بأنه يعرف كيف يلعب كرة قدم بشكل مناسب، لكنه كان يعتمد فقط على الكرات الطولية"