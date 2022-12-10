شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة أيمن الجمل مع لاعبى الإسماعيلى قبل مواجهة فيوتشر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أيمن الجمل مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى جلسة مع لاعبى فريقه طالبهم خلالها بعدم الانشغال بتغيير الجهاز الفنى للفريق والتركيز فقط على تصحيح مسار الدراويش بجدول الدوري بداية من مواجهة فيوتشر المقبلة بالدوري.

وأكد الجمل للاعبيه أن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود والتحلى بالروح القتالية لتصحيح مسار الفريق الاصفر قبل فوات الاوان.

ولم يفز الإسماعيلي حتى الآن ليكون هو وأسوان وحرس الحدود من لم يحققوا أي انتصار في المسابقة ، وتعادل الإسماعيلي مرتين و هزم في ثلاثة لقاءات.

وسيواجه الإسماعيلي منافسه فيوتشر يوم الإثنين المقبل في الإسماعيلية في لقاء مؤجل من ثالث جولات الدوري.

وخاض الإسماعيلى 5 مباريات فى الدورى خسر ثلاثة منها وتعادل فى اثنين وسجل لاعبوه 3 اهداف وتلقت شباكه 6 أهداف ولم يحقق أى فوز، ليبقى الإسماعيلي في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى.