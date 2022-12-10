شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات أهلاوية لتجهيز محمود متولى لقيادة الدفاع أمام الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على تجهيز محمود متولي مدافع الفريق الأحمر من أجل المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة ومزاملة محمد عبد المنعم في قلب دفاع الأهلي، بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي تعرض لها خلال تواجده في معسكر منتخب مصر الأخير قبل خوض مباراته الودية ضد بلجيكا.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد استبعد محمود متولي من قائمة مباراة الفريق الأحمر الأخيرة ضد غزل المحلة بسبب عدم الجاهزية الفنية ولعدم التعجل في الدفع به في المباريات خشية من تجدد إصابته، لاسيما وأن الجهاز الفني يتعامل بشكل دقيق في مسألة الدفع بمحمود متولي في المباريات في ظل اعتماد قياسات بدنية محددة مع اللاعب خشية من تعرضه لأية إصابة قد تلحق به.