الامارات | احتفالية عائلة نجم البرازيل في ريو دي جانيرو تتحول إلى دراما ودموع (صور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحولت الاحتفالية التي أقامتها عائلة لاعب البرازيل وتوتنهام الإنجليزي ريتشارلسون أثناء مباراة "السامبا" مع كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم إلى دراما ودموع عقب خروج منتخب البرازيل من البطولة.



وأعدت عائلة ريتشارلسون أجواء احتفالية ومأدبة طعام قبل انطلاق المباراة قبل أن تتجمع الأسرة والأصدقاء لمشاهدة المباراة.



وتألق نجم توتنهام منذ بداية البطولة بإحرازه 3 أهداف ليتصدر لائحة هدافي البرازيل في كأس العالم، ولكن عائلته تلقت صدمة كبيرة مثلما حدث لجميع أفراد الشعب البرازيل بخروج الفريق من البطولة.