شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع الرتوش الأخيرة الليلة على خطة مواجهة بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا تدريباته اليوم السبت استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء غداً الاحد على ستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن فيريرا قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق ، وطالب فيريرا لاعبيه بمواصلة العمل والتركيز بكل قوة من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات بالدوري خلال الفترة المقبلة للحفاظ على اللقب.

الزمالك حصد اللقب في آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعد أن حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.