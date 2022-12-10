شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة السادسة في الدورى وش السعد على الأهلى والزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجولة السادسة من بطولة الدورى المصرى، تفوقا كبيرة لأندية القمة الأهلى والزمالك وبيراميدز بعد تحقيق 3 انتصارات مهمة خلال هذا الأسبوع.

حقق النادى الأهلى فوزا مهما على فريق غزل المحلة في ملعب المحلة بهدفين نظيفين، في مباراة دائما ما كانت تشكل صعوبة بالغة على المارد الأحمر، إلا أن أداء الأهلى في المباراة منحه الأفضلية على طوال المباراة، ليواصل الانتصارات وتحقيق العلامة الكاملة في بطولة الدورى حتى الآن بـ5 انتصارات من 5 مواجهات.

في المقابل، فاز فريق الزمالك على طلائع الجيش بأربعة أهداف نظيف، ليعود مجددا لسكة الانتصارات بعد التعادل في آخر مواجهتين في الدورى أمام إنبى والمصرى البورسعيدى، ويقتنص المركز الثانى برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين.

وعلى نفس السياق، انتزع فريق بيراميدز فوزا مهما على فريق المقاولون العرب بهدفين نظيفين، ليواصل صحوته في الدورى، بعدما بدأ الدورى بتعادلين مع إنبى والمصرى البورسعيدى، قبل أن ينتفض بالفوز على البنك الأهلى وحرس الحدود وأخيرا على المقاولون العرب، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث.

جدير بالذكر أن الأهلى سيواجه الاتحاد السكندرى الاثنين المقبل، فيما يشهد يوم الأحد مواجهة نارية بين الزمالك وبيراميدز على استاد القاهرة الدولى في مباراة قوية في بطولة الدورى، والتي قد تشهد الهزيمة الأولى لأحد الفريقين في بطولة الدورى.