شكرا لقرائتكم خبر عن بابافاسيليو يستقر على مشاركة " الأخميمى " أساسيا أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة على مشاركة خالد الاخميمى صانع العاب و قائد الفريق في التشكيل الاساسى في المباراة القادمة أمام الداخلية وذلك عقب التألق في التدريبات الجماعية.

ويعد خالد الاخميمى من أفضل عناصر فريق غزل المحلة المواسم الثلاثة الماضية حيث ساهم بشكل كبير في تحقيق نتائج إيجابية و الفوز بالمباريات .

وتلقى فريق غزل المحلة الهزيمة أمام نظيره الأهلى بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على استاد المحلة ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، أحرزهما الجنوب أفريقى بيرسى تاو والبرازيلي برونو سافيو.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره الداخلية يوم الأحد القادم على استاد المحلة ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرا.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 10 نقاط، حيث تمكن من الفوز في 3 ثلاث مباريات أمام كل من الإسماعيلى وأسوان والاتحاد السكندرى والتعادل في مباراة واحدة أمام المقاولون العرب، والهزيمة في مثلها أمام الاهلى في الجولة الماضية.