شكرا لقرائتكم خبر عن برونو سافيو في 9 مباريات مع الأهلي.. 2 هدف و2 أسيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلي والمنضم حديثا للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وبدأ في الانسجام مع زملائه في صفوف الأهلي، والتأقلم بشكل سريع مع باقي زملائه وبات من العناصر المهمة في تشكيلة السويسري مارسيل كولر يعتمد عليه بشكل أساسي في مركز صناعة اللعب بالفريق الأحمر.

وشارك برونو سافيو في 9 مباريات مع الأهلي ما بين 5 مباريات في الدوري منهم 4 مباريات مشاركة أساسية ومباراة مشاركة احتياطية، ومباراتين في بطولة دوري أبطال إفريقيا ومباراة في السوبر المصري ضد الزمالك ومباراة في كأس مصر.

ونجح برونو سافيو في وضع بصمته مع الأهلي بعدما تألق في الفترة الأخيرة وسجل هدفين وصنع مثلهما فيما تم إلغاء هدف ثاني له في مرمى غزل المحلة بداعي التسلل، وقدم مستويات قوية مع الأهلي في الفترة الأخيرة خاصة مباراة السوبر المصري ضد الزمالك وكذلك مباراتي فريقه ضد طلائع الجيش وغزل المحلة بالدوري.

وافتتح برونو سافيو باكورة أهدافه مع الأهلي في مباراة السوبر المصري ضد الزمالك بعدما سجل هدفا رائعا في مرمى محمد عواد مستفيدا من خطأ زكريا الوردي وراوغ محمد عبد الغني وسددها ببراعة على يسار المرمى الأبيض.

وعاد للتألق في مباراة طلائع الجيش بعدما صنع هدفي الفوز على الفريق العسكري، حيث أرسل عرضية متقنة لأحمد عبد القادر في كرة الهدف الأول وتسبب في ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثاني للفريق الأحمر.

صحوة برونو سافيو لم تتوقف بل استمرت في مباراة غزل المحلة حيث نجح الساحر البرازيلي في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في مرمى زعيم الفلاحين ثم سجل الهدف الثالث في بداية الشوط الثاني ولكن تم إلغائه بداعي التسلل.

كم تم اختيار برونو سافيو لاعب الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري من قبل رابطة الأندية المحترفة بعد تألقه في مباراة طلائع الجيش.