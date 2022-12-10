شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة الزمالك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق بيراميدز بقيادة اليونانى جونيس تدريباته اليوم السبت استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غداً الاحد على ستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض بيراميدز مرانه الاخير على ملعبه اليوم ثم يعلن جونيس قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق .

وحقق بيراميدز الفوز علي نظيره المقاولون العرب بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما بملعب الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

احرز هدفي بيراميدز كل من، رمضان صبحي في الدقيقة 37، والتونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

وواصل بيراميدز، نتائجه الجيدة في الموسم الحالي من الدوري المصري، بعد الفوز على المقاولون العرب بثنائية نظيفة في الجولة الماضية، ليصل إلى النقطة 11 هو الآخر، لكنه في المركز الرابع ويتخلف بفارق الأهداف عن الزمالك.