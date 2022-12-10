شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الاتحاد بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم السبت بعد حصوله على راحة سلبية لمدة 24 ساعة أمس الجمعة ضمن برنامج التحضير لمباراته ضد الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري ، بعدما تدرب أول أمس الخميس بدون راحة عقب مباراته ضد غزل المحلة قبل أن يحصل على راحة سلبية الجمعة ويعود لاستئناف تدريباته الجماعية اليوم السبت على ملعب مختار التتش.

ويواصل فريق الأهلي التحضير لمباراته ضد زعيم الثغر ، حيث يحرص الجهاز الفني على مشاهدة عدد من المباريات السابقة للاتحاد ومعرفة طريقته في الاستحواذ على الكرة وفي اختراق صفوف المنافسين وأسلوب اللعب الذي يعتمد عليه في بناء الهجمة وأهم الأوراق الرابحة في صفوفه، من أجل بناء خطة المباراة القادمة للفريق الأحمر بما يتناسب مع طريقة لعب المنافس.