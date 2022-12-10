شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فاركو يبدأ رحلة استكشاف زعيم الثغر قبل موقعة الجولة السابعة للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ البرتغالى نونو الميدا المدير الفنى لنادى فاركو رحلة استكشاف فريق الاتحاد السكندري بمشاهدة مبارياته بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندري قبل ملاقاته فى الخامسة عصر الخميس المقبل على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز بحثا عن انتصار جديد للفريق البرتقالى فى المسابقة المحلية.

يملك فريق فاركو أعلى معدل من التعادلات في الدوري المصري هذا الموسم، بعدما خاض الفريق 6 مواجهات من عمر المسابقة حتى الآن.

وحقق فاركو فوزا وحيدا مقابل هزيمة واحدة، وتعادل في أربعة مباريات، وهو أعلى عدد من التعادلات يحققه فريق بالدوري هذا الموسم حتى الآن.

وتعادل فاركو والداخلية بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة السادسة لمسابقة الدورى .

تقدم رامى صبرى في الدقيقة السابعة لفاركو من ضربة رأسية متقنة ، وتعادل مصطفى فوزى للداخلية في الدقيقة 68 من عمر المباراة .

وافتتح فاركو مسيرته بالدوري هذا الموسم بالتعادل الإيجابى مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق قبل أن يحقق الفوز على حرس الحدود بهدف قاتل فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع المقاولون العرب ثم تعادل إيجايباً مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق، ثم خسر من أسوان قبل أن يتعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق بالجولة الاخيرة للمسابقة.

وتولى البرتغالى نونو الميدا تدريب فاركو فى 27 مباراة حتى الآن حقق التعادل فى 17 لقاء مقابل 5 انتصارات وخمسة هزائم.

نادى فاركو أنهى موسمه الأول فى الدورى الممتاز فى المركز الثامن برصيد 42 نقطة من خلال فوزه فى 9 مباريات وتعادل فى 15 مباراة وخسارة 10 مباريات.