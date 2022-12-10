الامارات | سترلينغ يعود إلى تدريبات إنجلترا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد رحيم سترلينغ، أمس، إلى تدريبات المنتخب الإنجليزي قبل المواجهة المرتقبة ضد فرنسا، اليوم، في الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وغاب المهاجم عن المواجهة ضد السنغال (3-صفر) في ثمن النهائي، بعد تعرّض منزله في إنجلترا للسرقة، ما اضطره للعودة إلى بلاده.

وعاد جناح تشلسي، أول من أمس، إلى الدوحة، وانضم، أمس، إلى التمارين مع المجموعة في استاد نادي الوكرة، حيث المعسكر التدريبي لمنتخب «الأسود الثلاثة».

أما ديكلان رايس، الذي لعب أساسياً في جميع المباريات الأربع في قطر حتى الآن، وغاب عن التمارين الأربعاء بسبب المرض، فقد شارك في التدريبات لليوم الثاني توالياً، ليبدو جاهزاً للموقعة المرتقبة على استاد البيت.

ورغم عودته إلى المنتخب، فمن غير المتوقع أن يشارك سترلينغ أساسياً في تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت، اليوم.

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