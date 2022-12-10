ميسي يعلن الغضب .. موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي بطولة كأس العالم

الشارقة - اميمة ياسر - نجح منتخب الأرجنتين في حسم تأهله رسميًا إلى دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 عقب الإطاحة بهولندا بعد مباراة ماراثونية.

وحجزت الأرجنتين مقعدها في نصف نهائي المونديال بعد الفوز على هولندا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2.

وبذلك يضرب المنتخب الأرجنتيني موعدًا مع كرواتيا في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 والمقامة حاليا في قطر.

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم

وكان منتخب كرواتيا تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم بعد فوز مثير على البرازيل بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت اليوم على ستاد المدينة التعليمية.

وكان الوقت الأصلي لمباراة البرازيل وكرواتيا قد انتهى بالتعادل السلبي قبل أن ينتهي الوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأرجنتين وكرواتيا يوم الثلاثاء المقبل على استاد لوسيل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وتنقل المباراة عبر beIN Sports HD 3 Max وbeIN Sports HD 1 Max وAlkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD.

غضبت عندما جاءت المباراة 2-2

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تأهل منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، على حساب المنتخب الهولندى، بركلات الترجيح، فى دور ربع النهائي من المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة على ملعب "لوسيل".

وقال ميسي فى تصريحات صحفية عقب نهاية اللقاء: "لم نرغب في الأوقات الإضافية أو ركلات الترجيح، ولكن علينا أن نعاني، عبرنا بشكل رائع ومثير، ونتقدم خطوة بخطوة، ونحن سعداء جدا".

وأضاف: "غضبت عندما جاءت المباراة 2-2، لا أريد التحدث عن الحكم لأنك إذا كنت صادقا وقلت الحقيقة فأنت تعلم أنك ستعاقب، الحكم لم يظهر المستوى المناسب".

من الخطأ اختيار مثل هذا الحكم

وتابع ميسي: "من الخطأ اختيار مثل هذا الحكم لهذه المباراة، على الفيفا اختيار حكم يليق بهذه المناسبة".

واختتم ميسي قائلا: "كرواتيا فريق رائع، يمكننا القول إنهم لعبوا بشكل أفضل من البرازيل، ووصلوا إلى نصف النهائي، يستغلون حقيقة أن مدربهم يعرف الفريق جيدًا".