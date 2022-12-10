الامارات |  دراما أرجنتينية في ربع نهائي كأس العالم تقصي هولندا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة الأرجنتين وهولندا دراما وسيناريو جنوني، أبقت الارجنتين وقائدها ليونيل ميسي على حلم التتويج الأول باللقب منذ 1986 بعد أن بلغت نصف نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، بفوزها بركلات الترجيح 4-3 على هولندا بعد نهاية الوقتين الاصلي والاضافي 2-2 الجمعة في ربع النهائي على استاد لوسيل.

وتوقع الجمهور والمتابعين نهاية المباراة عقب تقدم الأرجنتين بهدفين دون مقابل بعد أن افتتح ناهويل مولينا التسجيل للأرجنتين بتمريرة حاسمة سحرية من ميسي في الدقيقة 35، وأضاف ميسي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 73، ليتوقع الجميع نهاية المباراة بسهولة لنجوم الأرجنتين.

ولكن كان لمدرب هولندا رأي أخر بعد إشراك البديل الناجح الهولندي فاوت فيخهورست، الذي قلّص الفارق في الدقيقة 83، ونجح نفس اللاعب أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة الحادية عشرة من الوقت بدل الضائع (90+11)، ويلجأ الفريقان الى شوطين إضافيين ومن ثم ركلات ترجيح تألق فيها حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيس بصده كرتين.

وتلتقي الأرجنتين في نصف النهائي مع كرواتيا الثلاثاء على المعلب ذاته بعد أن أقصت البرازيل بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 1-1.