الامارات | موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحددت أولى مباريات الدور نصف النهائي في كأس العالم قطر 2022 عقب فوز كرواتيا والأرجنتين في الدور ربع النهائي بعد تخطي البرازيل وهولندا بركلات الترجيح في المباراتين، في انتظار الطرف الثاني في نصف النهائي والذي سيتحدد من مباراتي الدور ربع النهائي يوم الأحد بين المغرب والبرتغال، وإنجلترا وفرنسا.

ونجحت كرواتيا في تخطي البرازيل بركلات الجزاء بنتيجة 4-2 عقب التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، وفي المباراة الثانية فازت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، على هولندا في مباراة مثيرة بركلات الجزاء أيضاً 4-3 بعد التعادل بنتيجة 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتتقابل الأرجنتين مع كرواتيا في الدور النصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل 13 ديسمبر عند الساعة 23:00 مساءً بتوقيت الإمارات، بينما يتقابل في المباراة الثانية الفائز من مباراة المغرب والبرتغال مع الفائز من إنجلترا وفرنسا يوم الأربعاء في الطريق إلى المباراة النهائية وحلم اللقب وسيكون يوم الأحد 18 ديسمبر.

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا بتوقيت الإمارات

الأرجنتين – كرواتيا (الثلاثاء 13 ديسمبر) الساعة 23:00 استاد لوسيل