الامارات | نجم المغرب السابق خيري يرجح مفاجأة أمام البرتغال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرجّح النجم السابق للمنتخب المغربي، عبدالرزاق خيري، الذي سجل ثنائية ضد البرتغال في مونديال 1986 بالمكسيك مكنت بلاده من العبور إلى الدور الثاني وإقصاء سيليساو أوروبا من المنافسة، تحقيق إنجاز جديد لـ«أسود الأطلس» أمام رفاق كريستيانو رونالدو اليوم في ربع نهائي مونديال قطر.

وقال نجم الفوز المفاجئ على البرتغال (3-1) قبل 36 عاماً: «المغرب قادر على صنع المفاجأة أمام البرتغال».

ويضيف خيري (60 عاماً) في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» في الرباط وهو متواجد في قطر: «المهمّة لن تكون سهلة، لكنني أؤمن بها». وسطع نجم خيري في مباراة 11 يونيو 1986 بتسجيله هدفين في المباراة الأخيرة من دور المجموعات آنذاك. دفع ذلك الانتصار التاريخي المغرب لأن يصبح أوّل فريق إفريقي وعربي يصل إلى دور الـ16 لكأس العالم.

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