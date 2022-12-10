الامارات | «التبر 55» يحسم صدارة الشراعية 43 قدماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم القارب «التبر 55» لمالكه راشد محمد راشد بن غدير، وبقيادة النوخذة محمد سهيل المهيري، أمر التتويج وصدارة الترتيب العام في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن برنامج الموسم الرياضي البحري 2022-2023 بتألقه الكبير واللافت الذي أهله لاعتلاء قمة الترتيب بأفضل معدل نقاط.

وحققت منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً والتي تعد أعرق فئات السباقات في رياضة الآباء والأجداد نجاحاً لافتاً من خلال تنظيم سباقين اثنين: الجولة الأولى التي جرت أحداثها في الثامن من شهر أكتوبر الماضي، والجولة الثانية التي أقيمت في 19 نوفمبر الماضي. وجمع طاقم القارب «التبر 55» خلال منافسات الجولتين الأولى والثانية خمس نقاط أهلته للتربع على القمة.