الامارات | الاتحاد الدولي للتنس يشيد بـ «تحدي الحبتور»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد الاتحاد الدولي للتنس بالتنظيم الرائع لبطولة تحدي الحبتور الدولية الـ25 لتنس السيدات المقامة حالياً في دبي، التي تبلغ جوائزها 100 ألف دولار.

وقال المشرف على بطولات السيدات بالاتحاد الدولي جورج بانلي في تصريحات صحافية: إن «ما شاهده خلال زيارته للبطولة يبعث على الدهشة والاحترام سواء من حيث التنظيم أو التسهيلات أو المستوى الفني للاعبات، وأشكر اللجنة المنظمة وعلى رأسها خلف الحبتور رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة اللتين حظيت بهن اللاعبات المشاركات والحكام والفريق الطبي والمعالجين».

من جهته، أعرب مدير العمليات بالبطولة ومسؤول الحكام ليث العاني، عن سعادته البالغة بالانطباع الذي عاد به ممثل الاتحاد الدولي والمشرف على بطولات السيدات، والذي أعرب عن انبهاره بالإمكانات والتسهيلات والتغذية المتوافرة للاعبات والدعم اللوجستي الذي يقدمه فريق العمل بالبطولة، والذي وصفه بالاحترافية.

وقال: إن «اللاعبات استهلكت حتى أول من أمس، 2000 كرة لأن كل مباراة تستخدم من 16 إلى 20 كرة حسب زمن المباراة»، مشيراً إلى أن «هناك 25 جنسية تشارك في البطولة، مضيفاً أن هناك بطولة اللاعبين المحليين من مواطنين ومقيمين، والتي تحظى بمشاركة واسعة لـ10 فئات تحت 12 وتحت 14 وتحت 16 وتحت 18 والكبار ومن الجنسين، ويتم في نهايتها تكريم الأول والثاني من كل فئة».