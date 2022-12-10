الامارات | 7 رحلات جوية استثنائية لنقل مشجعي المغرب لدعم «أسود الأطلس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تم إطلاق برنامج رحلات جديد، أول من أمس، لنقل مشجعي المنتخب المغربي للعاصمة القطرية الدوحة، لمؤازرة الفريق خلال لقائه المرتقب مع منتخب البرتغال اليوم بدور الثمانية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. وأكدت السلطات المغربية أن سبع رحلات استثنائية تم تخصيصها على متن الخطوط الجوية الوطنية المغربية لنقل المشجعين إلى الدوحة، وأكدت الشركة في بيان لها أن الرحلات تم توزيعها على يومين (أمس واليوم)، وذلك من أجل توفير الدعم الجماهيري المطلوب خلف منتخب المغرب، كما قامت الوكالات التجارية للشركة بتخصيص شبابيك لبيع تذاكر المباراة المرتقبة.

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