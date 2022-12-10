الامارات | بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية تنطلق في أبوظبي اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم في جزيرة ياس وتحديداً في «ياس باي»، نهائيات بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية أبوظبي 2022، بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة.

وعقد منظمو الحدث العالمي المرتقب مؤتمراً صحافياً في الملعب نفسه الذي سيستضيف المنافاسات، إيذاناً بانطلاق البطولة، حضره كل من: الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، والمدير الإداري في الاتحاد الدولي لكرة السلة أليكس سانشيز، ولاعب فريق ريغا اللاتيفي كارليس لاسمانيس. وقال العواني: «يسعدنا أن نستضيف نهائيات بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية في أبوظبي في هذا المكان الرائع على أحدث الواجهات البحرية في أبوظبي، وأتوجه بالشكر لجميع العاملين في الاتحاد الدولي لكرة السلة، لتعاونهم معنا ومساهمتهم في التعريف بهذه اللعبة في أبوظبي».

وأضاف العواني: «نخبة من لاعبي كرة السلة في العالم سيتواجدون هنا لتمثيل 12 فريقاً عالمياً بمن فيهم نجوم الأولمبياد، لذلك نتوقع أن تكون المنافسات قوية ومثيرة على مدار اليومين، ليتحدد بطل العالم في هذه اللعبة الشعبية هنا من أبوظبي». وأشار العواني إلى «نجاح استضافة هذا الحدث العالمي في تشجيع 120 فريقاً من عموم فئات المجتمع، للمشاركة في البطولة المجتمعية التي انطلقت قبل شهر تقريباً على هامش البطولة العالمية التي تنطلق يوم غدٍ السبت في ياس باي». واختتم: «من جديد.. تثبت أبوظبي مقدرتها على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية العالمية بفضل البنية التحتية المميزة، إضافة إلى ثقة الاتحادات الدولية، والعلاقات الوطيدة معها».

من جهته، قال المدير الإداري في الاتحاد الدولي لكرة السلة أليكس سانشيز: «أشكر مجلس أبوظبي الرياضي على الدعم المستمر للاتحاد الدولي لكرة السلة، والمساعدة في ضم لعبة كرة السلة الثلاثة إلى الألعاب الأولمبية، والتي كانت رحلتها طويلة بالنسبة لنا، شهدنا خلالها الكثير من التحديات التي واجهتنا حتى تصبح لعبة كرة السلة الثلاثية من الألعاب الأولمبية».