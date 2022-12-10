الامارات | عائشة السويدي: لا مستحيل على فتيات الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت لاعبة المنتخب الوطني للقوة البدنية عائشة السويدي، عن سعادتها بعد الفوز بأربع ميداليات ملونة بينها واحدة بلون الذهب في بطولة آسيا للقوة البدنية التي نظمها الاتحادان الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية والآسيوي للقوة البدنية في نادي دبي لأصحاب الهمم، مشددة على أنه «لا مستحيل على فتيات الإمارات».

ونجحت السويدي في نيل الميدالية الذهبية بـ«البرنش بريس» وبرونزيتين في «السكوات» و«الديدليفت» في فئة الماسترز لوزن 84 كيلوغراماً، وبرونزية المجموع العام.

وقالت لـ«الإمارات اليوم»: «إن هذا الإنجاز إضافة مميزة لمنتخب السيدات للقوة البدنية الذي يشهد نقلة نوعية مميزة خلال الموسمين الماضي والجاري».

وقدمت اللاعبة الشكر إلى اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي للدعم وإتاحة الفرصة لها للمشاركة، ووصفت الفوز بأنه يعكس جانباً مضيئاً آخر في حياة المرأة الإماراتيةـ ووعدت بأن تواصل تدريباتها لرفع علم الإمارات في أقوى البطولات العالمية.

وأضافت: «ممارسة هذه اللعبة بانتظام يعكس قدرة المرأة الإماراتية على تحدي الصعاب.. كنت أريد من خلال ذلك إثبات أنه لا مستحيل على فتيات الإمارات في جميع الجوانب ومنها الرياضية، وأتطلع لتطوير نفسي نحو الأفضل ولتحقيق النتائج، ورسالتي إلى الفتيات بصورة عامة أن عليهن ممارسة أي رياضة والتميز بها، لكونها ستقودها لشخصية مميزة في كل شيء».

وختمت: «أتدرب في قاعة (ديزيرت باربر) هذه أول ميدالية من أول مشاركة، وأتطلع مستقبلاً إلى أن أكون أقوى، وأن أمثل الإمارات في المحافل الدولية، وهدفي أن أشجع كل بنت إماراتية وفي العالم على ممارسة الرياضة، وختمت أهدي هذا الإنجاز إلى الإمارات وإلى ابنتي روبن وإلى الأسرة الرياضية جميعاً».

عائشة السويدي:

«الإنجاز إضافة مميزة لمنتخب السيدات للقوة البدنية».