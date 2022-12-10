كأس العالم 2022 .. الأرجنتين تتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على هولندا

الشارقة - اميمة ياسر - تأهل المنتخب الأرجنتيني لنصف نهائي بطولة كأس العالم "مونديال قطر 2022"، عقب الفوز على نظيره الهولندي، بركلات الترجيح (4-3) بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (2-2)، على ملعب استاد لوسيل.

وكان الهدف الأول للأرجنتين جاء عن طريق "ناهويل مولينا" بعد تلقيه تمريرة رائعة من ميسي، ترجمها مولينا في الشباك بالدقيقة 35.

وجاء الهدف الثاني للأرجنتين عن طريق أسطورة التانجو القائد "ليونيل ميسي" من ضربة جزاء في الدقيقة 73.

ليونيل ميسي يوقع على الهدف الثاني للأرجنتين

ودخل منتخب الأرجنتين المباراة بتشكيل مكون من، كالتالي:

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: مولينا، كريستيان روميرو، أوتاميندي، ليساندرو مارتينيز، أكونا.

خط الوسط: فيرنانديز، دي بول، ماك أليستر.

خط الهجوم: ميسي، ألفاريز.

فيما دخل منتخب هولندا المباراة بتشكيل مكون من، كالتالي:

حراسة المرمى: نوبرت.

خط الدفاع: تيمبر، فان دايك، آكي.

خط الوسط: دومفريس، دي يونج، دي رون، بليند.

خط الهجوم: بيرجوين، جاكبو، ديباي.

ومن المقرر أن يلتقي في نصف النهائي الأول، الأرجنتين مع كرواتيا، يوم الثلاثاء 13 ديسمبر، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.

أما في نصف النهائي الثاني، سيلتقي الفائز من مواجهة المغرب والبرتغال، مع الفائز من مواجهة إنجلترا وفرنسا، يوم الأربعاء 14 ديسمبر، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية على ملعب استاد لوسيل، بتاريخ يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر 2022، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر.