شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع ينهى استعداداته اليوم للمصرى ويتوجه للسويس لدخول معسكر مغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف تدريباته اليوم السبت على ملعبه باستاد جهاز الرياضة استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الخامسة عصر غد الأحد على استاد السويس الجديد فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصرى.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن محمد يوسف قائمة المباراة التى تتوجه للسويس لدخول معسكر مغلق هناك.

ووجه محمد يوسف تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة المصرى البورسعيدى مشدداً على ضرورة تصحيح مسار الفريق بعد الخسارة من الزمالك برباعية دون رد فى الجولة الاخيرة للدوري ومن قبلها الخسارة من الاهلى بهدفين مقابل هدف .

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 5 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف.